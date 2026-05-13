В Москве-реке возле Андреевского моста спасли женщину

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Спасатели подняли на борт катера женщину, находившуюся в 50 метрах от берега в Москве-реке возле Андреевского моста, сообщает столичный департамент ГОЧСиПБ.

"Днем 13 мая на спасательную станцию "Крымский мост" московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах поступил сигнал о человеке в Москве-реке в районе Андреевского моста. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили в 50 метрах от берега, на судовом ходу, женщину, подающую сигналы о помощи", - говорится в сообщении ведомства.

Пострадавшую подняли на борт катера, оказали первую помощь и доставили на поисково-спасательную станцию.