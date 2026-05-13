В Москве начались гидравлические испытания тепловых сетей
22:01 13.05.2026
В Москве начались гидравлические испытания тепловых сетей

В Москве в полном объеме начались гидравлические испытания тепловых сетей

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Гидравлические испытания тепловых сетей - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Гидравлические испытания тепловых сетей. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Гидравлические испытания тепловых сетей начались в Москве в полном объеме, специалистам предстоит проверить более 19 тысяч километров сетей, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"В столице в полном объеме начались гидравлические испытания тепловых сетей. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду и новому отопительному сезону предстоит проверить более 19 тысяч километров сетей", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что для проведения гидравлических испытаний со среды в городе начинаются плановые отключения горячей воды. Максимальный срок - до 10 дней при законодательном нормативе в 14 дней.
"Организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. Главная задача - заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - подчеркивается в сообщении.
Уточняется, что основной объем гидравлических испытаний выполняют специалисты ПАО "МОЭК" в период с мая по август включительно после отключения отопления. Во время летних профилактических работ в системе теплоснабжения проводятся разные виды работ.
"Перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактический и капитальный ремонт тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонт внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения", - поясняется в сообщении.
Отмечается, что узнать, когда отключат горячую воду в доме, можно с помощью специального онлайн-сервиса на портале mos.ru, в мобильном приложении "Моя Москва", на сайте ПАО "МОЭК" и на платформе "Электронный дом" в разделе "Мой дом".
