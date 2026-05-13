В Москве привели в порядок около 16 тысяч объектов энергетики

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Около 16 тысяч объектов энергетики привели в порядок в Москве после зимы, специалисты обновили здания трансформаторных подстанций, вентиляционные шахты городских коллекторов, а также газорегуляторные и центральные тепловые пункты, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили весенние работы по приведению в порядок объектов энергетики после осенне-зимнего периода. В общей сложности обновили около 16 тысяч сооружений по всему городу, среди которых здания трансформаторных подстанций, вентиляционные шахты городских коллекторов, а также газорегуляторные и центральные тепловые пункты", - говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты промыли и покрасили объекты, при необходимости выполнили техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования. Кроме того, особое внимание рабочие уделили внешнему состоянию сооружений и их подготовке к эксплуатации в весенне-летний период.
"После зимы в порядок привели более одной тысячи зданий трансформаторных подстанций, свыше 13 тысяч вентиляционных шахт городских коллекторов. Работы коснулись более 500 газорегуляторных пунктов и около одной тысячи центральных тепловых пунктов", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что коммунальные службы также организовали уборку прилегающих территорий и выполнили работы по благоустройству возле объектов энергетики.
