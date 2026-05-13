08:26 13.05.2026 (обновлено: 09:42 13.05.2026)
Синоптик рассказал, когда в Москве может начаться метеорологическое лето

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Девушки гуляют в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Девушки гуляют в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Метеорологическое лето в Москве может начаться со среды.
  • Ночная температура в Москве составила плюс 13,2 градуса.
  • Есть вероятность, что среднесуточный показатель температуры превысит 15-градусную отметку.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Метеорологическое лето может начаться в Москве со среды, так как ночная температура составила плюс 13,2 градуса, и есть вероятность, что среднесуточный показатель превысит 15-градусную отметку, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Температурные прогнозы на день сегодняшний (среды - ред.) более теплые, да и очень теплая ночь. А в столице сегодня минимум составил плюс 13,2 градуса, что позволяет надеяться, что среднесуточная температура наступившей среды превысит 15-градусную отметку, и сегодня мы начнем второй отсчет дней метеорологического лета", - рассказал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик подчеркнул, что вчерашний день в Москве оказался более холодным, чем ожидалось, и положительная температурная аномалия, накопленная с момента первой попытки метеорологического лета утвердиться в городе, обнулилась.
ОбществоМоскваМихаил ЛеусПогода
 
 
