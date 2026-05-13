Синоптик рассказал, когда в Москве может начаться метеорологическое лето

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Метеорологическое лето может начаться в Москве со среды, так как ночная температура составила плюс 13,2 градуса, и есть вероятность, что среднесуточный показатель превысит 15-градусную отметку, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.