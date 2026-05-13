Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:20 13.05.2026 (обновлено: 09:30 13.05.2026)
Москвичам рассказали о погоде в среду

РИА Новости: в Москве в среду ожидаются туман и небольшой дождь

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве и области в среду ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, утром туман и густая дымка.
  • Максимальная температура воздуха составит плюс 20–23 градуса.
  • Ветер будет юго-восточный, южный, со скоростью 3–8 метров в секунду.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, туман и густая дымка ожидаются в Москве и по области в среду, максимальная температура воздуха составит плюс 23 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В столице нашей Родины сейчас плюс 13,4 градуса. Небо на 100% закрыто слоистыми туманообразными облаками с нижней кромкой 200-300 метров. Дымка. Видимость - 6 километров. Ветер юго-восточный, 1 метр в секунду. Влажность - 93%. Атмосферное давление - 739,9 миллиметра ртутного столба", - рассказал Тишковец.
Синоптик уточнил, что в течение дня среды синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона.
Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, утром туман и густая дымка. Ветер юго-восточный, южный, (со скоростью - ред.) 3-8 метров в секунду. Максимальная температура воздуха - плюс 20 - плюс 23 градуса", - добаивл Тишковец.
По его словам, показания барометров будут слабо падать и составят 738 миллиметров ртутного столба.
Вид на Международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве рассеется туман
12 мая, 17:36
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала