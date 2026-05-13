Москвичам рассказали о погоде в среду

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, туман и густая дымка ожидаются в Москве и по области в среду, максимальная температура воздуха составит плюс 23 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В столице нашей Родины сейчас плюс 13,4 градуса. Небо на 100% закрыто слоистыми туманообразными облаками с нижней кромкой 200-300 метров. Дымка. Видимость - 6 километров. Ветер юго-восточный, 1 метр в секунду. Влажность - 93%. Атмосферное давление - 739,9 миллиметра ртутного столба", - рассказал Тишковец

Синоптик уточнил, что в течение дня среды синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона.

"В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, утром туман и густая дымка. Ветер юго-восточный, южный, (со скоростью - ред.) 3-8 метров в секунду. Максимальная температура воздуха - плюс 20 - плюс 23 градуса", - добаивл Тишковец.