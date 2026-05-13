Как российские звезды провели майские праздники

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Пока одни жарили шашлыки на дачах, другие арендовали виллы за океаном и летали на сафари на личных самолетах. Майские выходные российских знаменитостей — урок географии в картинках.

Кто куда махнул и сколько это стоило?

Парижский триумвират

Столица Франции оказалась главным магнитом весны. Ксения Бородина поселилась в легендарном Four Seasons Hotel George V — там номера начинаются от 200 тысяч рублей за ночь, а видовой люкс обойдется в 1,6 миллиона. Семейство объездило исторический центр, добралось до аббатства Мон-Сен-Мишель и наслаждалось французской кухней — от изысканных горячих блюд до свежих круассанов на завтрак

В те же дни Паулина Андреева гуляла по парижским музеям и танцевала у бассейна. Поводом стал день рождения близкой подруги Светланы Устиновой.

Не осталась в стороне от французских каникул и Стефания Маликова. Вместе с подругой она сняла роскошные апартаменты в самом сердце города. "Выглядит как мечта, ощущается так же", — делилась эмоциями девушка в соцсетях.

Мальдивы как новая дача

Тимати устроил на островах семейную идиллию с моделью Валентиной Ивановой, детьми и мамой Симоной Юнусовой. Главной сенсацией стало первое публичное появление младшей дочери, девятимесячной Эммы. Старшие Алиса и Ратмир осваивали серфинг под присмотром инструкторов.

К рэперу присоединился Джиган с детьми Леей и Давидом — они сняли виллу с приватным бассейном и пляжем за 400 тысяч рублей в сутки. Получился дружеский отпуск бывших коллег по сцене.

Азиатский вектор

Пока Джиган загорал с младшими, его бывшая супруга Оксана Самойлова увезла дочерей Ариелу и Майю в Корею. Этим модель похвасталась в соцсетях.

Олег Меньшиков выбрал Японию, где восхищался экологической сознательностью нации и показывал красоты разных городов.

Дубай для семейных

В Дубае — концентрация звездных семей. Блогер Юлия Пушман привезла к морю дочку Аню и родителей.

Полина Гагарина сделала ставку на приватность, арендовав роскошную виллу. Певица не скрывала восторга от отдыха в кругу близких: "Ловим прекрасные дни счастья — отдыхаем всей семьей на шикарной вилле. Дети довольны, мама тоже!"

Экзотика для смелых

Ксения Собчак полетела на африканское сафари — на личном самолете с сыном Платоном и коллегами. За две недели группа успела посетить Каппадокию, Руанду, Ботсвану, Замбию и Зимбабве. "Новые друзья и впечатления от бегущих за тобой слонов — на всю жизнь", — резюмировала она.

Ольга Бузова отправилась в Мехико, но путь занял трое суток с отменами рейсов и тряской, которую певица назвала "самым сложным перелетом в жизни". По прибытии ее встретили учебной тревогой и 30-градусной жарой, от которой пришлось спасаться широкополой шляпой.

Европейская классика

Баста с супругой Еленой Вакуленко отправились в Венецию — традиционные гондолы, замки, исчезающая красота города на воде.

Елена Борщева улетела в испанскую Санта-Сусанну поддержать мужа Валерия на чемпионате по бодибилдингу. "У Валеры чемпионат Европы, а я в роли жены, переводчика, тренера, поддержки и главной болельщицы", — поделилась она с подписчиками.

Армянские каникулы

Алсу впервые побывала в Ереване в компании подруг Жанны Мартиросян и Элины Джанибекян. "Такой гостеприимный, красивый, вкусный, яркий город с особенной атмосферой", — восторгалась певица.

Родные просторы и громкие новости

Александр Петров нагулялся с сыном Федором по российской весне "на год вперед". Клава Кока собрала всю семью — от дедушки с бабушкой до брата — на традиционные шашлыки. Беременная Ида Галич отметила день рождения в необычном формате — гостей собрали не вечером, а утром. Сама телеведущая осталась в восторге. "Получилось так душевно, так хорошо", — призналась она.