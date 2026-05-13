Пострадавшей в детсаду в Махачкале девочке оторвало мизинец правой ноги

МАХАЧКАЛА, 13 мая - РИА Новости. Девочке, пострадавшей в детском саду в Махачкале, поставили диагноз "ампутация мизинца правой стопы", сообщили РИА Новости в пресс-службе судов Дагестана.

"Согласно материалам дела, 8 мая малолетняя воспитанница детского сада 2023 года рождения получила серьезную травму стопы, находясь под присмотром в детском саду. Девочка была госпитализирована в медицинское учреждение с диагнозом "травматическая ампутация мизинца правой стопы", – сказала собеседница агентства.