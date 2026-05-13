Пострадавшей в детсаду в Махачкале девочке оторвало мизинец правой ноги
19:01 13.05.2026 (обновлено: 21:38 13.05.2026)
Пострадавшей в детсаду в Махачкале девочке оторвало мизинец правой ноги

Девочке, пострадавшей в детсаду в Махачкале, оторвало мизинец правой ноги

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 13 мая - РИА Новости. Девочке, пострадавшей в детском саду в Махачкале, поставили диагноз "ампутация мизинца правой стопы", сообщили РИА Новости в пресс-службе судов Дагестана.
В среду следственное управление СК РФ по республике сообщило о задержании трех сотрудников детсада в Махачкале, где 8 мая девочка получила травму стопы. По данным следствия, после возвращения ребенка домой родители обнаружили телесные повреждения и доставили девочку в медучреждение, где ей оказали необходимую помощь. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что девочка лишилась пальца ноги, который положили ей в колготки, и он выпал дома, когда родители раздевали ребенка.
"Согласно материалам дела, 8 мая малолетняя воспитанница детского сада 2023 года рождения получила серьезную травму стопы, находясь под присмотром в детском саду. Девочка была госпитализирована в медицинское учреждение с диагнозом "травматическая ампутация мизинца правой стопы", – сказала собеседница агентства.
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
