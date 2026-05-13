19:42 13.05.2026
В Махачкале арестовали трех работников детсада, где ребенку оторвало палец

Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
  • В Махачкале арестовали двух воспитательниц и няню детского сада.
  • Ребенок получил серьезную травму стопы, находясь под присмотром в детском саду: у девочки диагностировали травматическую ампутацию мизинца правой стопы.
  • Подозреваемых заключили под стражу до 7 июля по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
МАХАЧКАЛА, 13 мая - РИА Новости. Две воспитательницы и няня детского сада в Махачкале, где ребенку оторвало палец, заключены под стражу до 7 июля, сообщила пресс-служба судов Дагестана.
В среду Следственное управление СК РФ по республике сообщило о задержании трех сотрудников детсада в Махачкале, где девочка получила травму стопы. По данным следствия, после возвращения ребенка домой родители обнаружили телесные повреждения и доставили девочку в медучреждение, где ей оказали необходимую помощь. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что девочка лишилась пальца ноги, который положили ей в колготки, и он выпал дома, когда родители раздевали ребенка.
"Советский районный суд города Махачкалы рассмотрел ходатайства органа предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух воспитателей и няни муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка-детский сад Nº22"… В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 29 суток, то есть по 7 июля", - говорится в сообщении.
Они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (пункт "б" части 2 статьи 238 УК РФ).
Согласно материалам дела, 8 мая девочка 2023 года рождения получила серьезную травму стопы, находясь под присмотром в детском саду. Ребенок был госпитализирован в медучреждение с диагнозом "травматическая ампутация мизинца правой стопы".
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
