В Махачкале арестовали трех работников детсада, где ребенку оторвало палец

МАХАЧКАЛА, 13 мая - РИА Новости. Две воспитательницы и няня детского сада в Махачкале, где ребенку оторвало палец, заключены под стражу до 7 июля, сообщила пресс-служба судов Дагестана.

В среду Следственное управление СК РФ по республике сообщило о задержании трех сотрудников детсада в Махачкале , где девочка получила травму стопы. По данным следствия, после возвращения ребенка домой родители обнаружили телесные повреждения и доставили девочку в медучреждение, где ей оказали необходимую помощь. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что девочка лишилась пальца ноги, который положили ей в колготки, и он выпал дома, когда родители раздевали ребенка.

"Советский районный суд города Махачкалы рассмотрел ходатайства органа предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух воспитателей и няни муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка-детский сад Nº22"… В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 29 суток, то есть по 7 июля", - говорится в сообщении.

Они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (пункт "б" части 2 статьи 238 УК РФ).