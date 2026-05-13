Оторванный в детсаду Махачкалы палец ребенка положили ему в колготки

МАХАЧКАЛА, 13 мая — РИА Новости. Палец, который оторвало девочке в детсаду в Махачкале, положили ей в колготки, и он выпал дома, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана.
В среду Следственное управление СК России по республике сообщило о задержании трех сотрудников детского сада в Махачкале, где 8 мая девочка получила травму стопы. По данным следствия, после возвращения дочери домой родители обнаружили телесные повреждения и доставили девочку в медучреждение, где ей оказали необходимую помощь. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что девочка лишилась пальца ноги.
"Оторванный палец ноги положили ребенку в колготки, родители обнаружили травму уже дома — палец выпал, когда раздевали девочку", — сказал собеседник агентства.