18:10 13.05.2026 (обновлено: 18:19 13.05.2026)
В Махачкале возбудили дело после того, как ребенок лишился пальца в детсаду

Трех работников детсада в Махачкале задержали после травмы ноги ребенка

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Махачкале возбудили уголовное дело после того, как ребенок лишился пальца в детском саду.
  • Трех сотрудников учреждения задержали.
МАХАЧКАЛА, 13 мая - РИА Новости. Уголовное дело о халатности и оказании небезопасных услуг возбуждено после того, как ребенок получил травму стопы в детском саду в Махачкале, трое сотрудников учреждения задержаны, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану.
В среду в ряде Telegram-каналов распространилась информация, что в одном из детских садов Махачкалы ребенку оторвало палец. Малыш несколько часов истекал кровью, а воспитатели попытались скрыть произошедшее, надев на него колготки.
"По факту травмирования малолетнего ребенка… в отношении сотрудниц дошкольного образовательного учреждения возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет), и части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) в отношении заведующей", – говорится в сообщении.
По версии следствия, 8 мая в детсаду "малолетняя девочка получила травму стопы". После возвращения ребенка домой родители обнаружили телесные повреждения и доставили девочку в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь.
"В настоящее время сотрудники дошкольного учреждения задержаны. В отношении двоих сотрудников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении третьей фигурантки судом рассматривается вопрос об избрании меры пресечения", - добавили в следственном управлении.
В правоохранительных органах республики уточнили РИА Новости, что девочка лишилась пальца ноги.
ПроисшествияРоссияМахачкалаРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
