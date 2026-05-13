"Локомотив" – "Ак Барс": смотреть онлайн плей-офф КХЛ 13 мая

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Ярославский "Локомотив"" и казанский "Ак Барс" проведут второй матч серии финала Кубка Гагарина. После одной игры "железенодорожники" ведут в серии со счетом 1:0.
Во сколько начало
Встреча состоится 13 мая и начнется в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
13 мая 2026 • начало в 19:00
Завершен
54:37 • Георгий Иванов
07:39 • Илья Карпухин
16:27 • Mitchell Miller
38:08 • Нэйтан Тодд
(Mitchell Miller, Александр Хмелевский)
50:55 • Mitchell Miller
59:29 • Mitchell Miller