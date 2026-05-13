13:30 13.05.2026
Ликсутов: резиденты ОЭЗ Москвы представили разработки на форуме "Госзаказ"

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Предприятия особой экономической зоны "Технополис Москва" участвуют в XXI Всероссийском форуме-выставке "Госзаказ", он проходит 13-15 мая в Сколкове, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Для Москвы бизнес всегда был одним из главных партнеров – от обеспечения повседневных нужд горожан до крупных инфраструктурных проектов. Благодаря государственному спросу формируются современные тренды в экономике, модернизируется промышленность и создаются новые рабочие места. Яркий пример – особая экономическая зона столицы, где работают свыше 240 высокотехнологичных компаний. Их решения активно используются для нужд жителей Москвы и всей России в таких областях, как фармацевтика, медицина, микроэлектроника, электромобилестроение", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Он добавил, что на выставке резиденты ОЭЗ показали разработки, многие из которых не имеют аналогов на отечественном рынке.
Например, среди представленных разработок – образовательный набор для изучения основ электроники компании "Научные развлечения". Он выпускается серийно для образовательных учреждений России.
Также предприятие "ХайТэк" показало аппаратные ускорители для ИИ на базе отечественного процессора собственной архитектуры. Изделия уменьшают зависимость от иностранных решений и гарантируют технологический суверенитет в аппаратной части искусственного интеллекта.
Другая компания "Медплант" показала российский аппарат для сердечно-легочной реанимации, на который был получен патент. Изделие предназначено для оказания экстренной помощи. Еще один резидент ОЭЗ — "Зеленоградский нанотехнологический центр" — продемонстрировал линейку электронно-компонентной базы, уточнили в пресс-службе.
Помимо этого, ОЭЗ "Технополис Москва" организовала панельную дискуссию, где участники поделились опытом в рамках рынка закупок.
В 2026 году исполняется 20 лет со дня основания особой экономической зоны столицы. На данный момент насчитывается десять площадок, а их общая площадь составляет свыше 430 гектаров. На месте локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий, которые работают в микроэлектронике, приборостроение, биомедицине, ИТ и робототехнике. На предприятиях создано 30 тысяч рабочих мест.
Столица активно развивает промкомплексы и предприятия. Например, благодаря поддержке Москвы они могут делать производство более эффективным, а также развивать кадровый потенциал. Подобные мероприятия вносят вклад в реализацию нацпроекта "Средства производства и автоматизации".
Ранее Ликсутов рассказал о мероприятиях, прошедших на территории особой экономической зоны в рамках празднования Дня Победы.
