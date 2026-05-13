16:47 13.05.2026 (обновлено: 18:28 13.05.2026)
Лавров прибыл с визитом в Индию

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Индию.
  • В Нью-Дели Лавров примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС 14–15 мая.
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Индию, передает корреспондент РИА Новости.
Визит в Нью-Дели министр начнет со встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Ожидается, что они обсудят график предстоящих контактов на высшем уровне, ситуацию на Ближнем Востоке, а также ряд двусторонних вопросов торговли и финансов.
Кроме того, 14-15 мая Лавров в Нью-Дели примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС. В МИД РФ ранее заявили, что предстоящая встреча станет хорошей возможностью для министров обсудить актуальные вопросы международной повестки, а также перспективы совершенствования системы глобального управления с акцентом на повышение роли стран мирового большинства.
