Лавров заявил о важности работы по обеспечению единства исламского мира

КАЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Работа по обеспечению единства исламского мира приобретает особое значение в текущей ситуации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе церемонии открытия X Форума молодых дипломатов стран ОИС.

За прошедшие годы Форум молодых дипломатов стран ОИС утвердился в качестве востребованной площадки горизонтальной дипломатии, открытого диалога между молодыми сотрудниками внешнеполитических и других ведомств, представителями научно-экспертного сообщества России и исламского мира, отметил министр.

"Важно, что вы планируете предметно проанализировать перспективы сотрудничества России со странами ОИС с учетом современных политических реалий. В нынешней ситуации особое значение приобретает работа по обеспечению единства исламского мира", - сказал он в ходе сессии на экономическом форуме в Казани.