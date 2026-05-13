Лавров заявил о важности работы по обеспечению единства исламского мира

КАЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Работа по обеспечению единства исламского мира приобретает особое значение в текущей ситуации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе церемонии открытия X Форума молодых дипломатов стран ОИС.
"Среди безусловных внешнеполитических приоритетов России - укрепление взаимовыгодных связей с государствами дружественной исламской цивилизации, а также продвижение диалога с объединяющей их Организацией исламского сотрудничества (ОИС). Между нами налажен устойчивый и конструктивный политический диалог", - сказал он в ходе сессии на экономическом форуме в Казани, его обращение было показано в онлайн-формате.
За прошедшие годы Форум молодых дипломатов стран ОИС утвердился в качестве востребованной площадки горизонтальной дипломатии, открытого диалога между молодыми сотрудниками внешнеполитических и других ведомств, представителями научно-экспертного сообщества России и исламского мира, отметил министр.
"Важно, что вы планируете предметно проанализировать перспективы сотрудничества России со странами ОИС с учетом современных политических реалий. В нынешней ситуации особое значение приобретает работа по обеспечению единства исламского мира", - сказал он в ходе сессии на экономическом форуме в Казани.
XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" пройдет в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
