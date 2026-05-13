09:07 13.05.2026
Лавров прокомментировал слухи об отказе Индии от российской нефти

Лавров: Индия обозначила свою позицию о решениям по источникам закупки нефти

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Индия самостоятельно принимает решения по источникам закупки нефти, заявил глава МИД Сергей Лавров.
  • По словам Лаврова, несмотря на слухи об отдельных отказах, позиция Индии по закупке энергоресурсов четко заявлена.
  • Заместитель министра торговли и промышленности Индии Раджеш Агарвал заявил, что республика нарастила закупки нефти в России.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Индия четко обозначила свою позицию о самостоятельном принятии решений по источникам закупки нефти, несмотря на появление слухов об отдельных отказах местных заказчиков принимать танкеры с нефтью из России, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Индия твердо и неоднократно заявляла, что будет сама определять, в каких объемах и у кого закупать энергоресурсы. Появлялись порой слухи о том, что какой-то индийский заказчик отказался от одного танкера, перевозившего российскую нефть. Однако повторю, что позиция Индии была четко заявлена", - сказал он в интервью каналу RT India.
В середине марта заместитель министра торговли и промышленности Индии Раджеш Агарвал заявил, что южноазиатская республика нарастила закупки нефти в России. При этом чиновник подчеркивал, что Дели никогда не зависел от разрешения какой-либо страны на покупку российской нефти. Ранее Белый дом пытался заставить Индию отказаться от закупок российской нефти, в том числе используя пошлины на импорт индийских товаров.
