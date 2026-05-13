Лавров прокомментировал слухи об отказе Индии от российской нефти

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Индия четко обозначила свою позицию о самостоятельном принятии решений по источникам закупки нефти, несмотря на появление слухов об отдельных отказах местных заказчиков принимать танкеры с нефтью из России, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.