Лавров прокомментировал слухи об отказе Индии от российской нефти

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Индия четко обозначила свою позицию о самостоятельном принятии решений по источникам закупки нефти, несмотря на появление слухов об отдельных отказах местных заказчиков принимать танкеры с нефтью из России, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Индия твердо и неоднократно заявляла, что будет сама определять, в каких объемах и у кого закупать энергоресурсы. Появлялись порой слухи о том, что какой-то индийский заказчик отказался от одного танкера, перевозившего российскую нефть. Однако повторю, что позиция Индии была четко заявлена", - сказал он в интервью каналу RT India.
В середине марта заместитель министра торговли и промышленности Индии Раджеш Агарвал заявил, что южноазиатская республика нарастила закупки нефти в России. При этом чиновник подчеркивал, что Дели никогда не зависел от разрешения какой-либо страны на покупку российской нефти. Ранее Белый дом пытался заставить Индию отказаться от закупок российской нефти, в том числе используя пошлины на импорт индийских товаров.