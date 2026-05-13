Лавров: ущерб экономике от конфликта в Персидском заливе может затянуться

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ущерб, который несет мировая экономика от конфликта в Персидском заливе, даже при скорейшем урегулировании вряд ли получится исправить за 2026 год, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Уже говорят, что если сейчас прекратить этот конфликт, то до конца 2026 года едва ли удастся восстановить то, что было. А если он продлится ещё несколько недель и тем более месяцев, то горизонт выхода из кризиса отодвигается еще дальше", - сказал он в интервью каналу RT India.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.