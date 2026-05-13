У России практически нет секретов от Индии в сфере обороны, заявил Лавров

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. У России практически нет никаких секретов перед индийской стороной в сфере обороноспособности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"А потом, когда стал проявлять заинтересованность в поставках вооружений в Индию, то всегда делал это с оглядкой на какие-то свои секреты. У нас практически нет секретов от индийских коллег", - подчеркнул Лавров.