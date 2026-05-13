08:50 13.05.2026
У России практически нет секретов от Индии в сфере обороны, заявил Лавров

© РИА Новости / Виталий Аньков
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
  • Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у России практически нет секретов перед индийской стороной в сфере обороноспособности.
  • Он подчеркнул, что страны имеют тесное военно-техническое сотрудничество.
  • Министр отметил, что Запад проявлял заинтересованность в поставках вооружений в Индию, но всегда делал это с оглядкой на свои секреты.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. У России практически нет никаких секретов перед индийской стороной в сфере обороноспособности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Упоминал военно-техническое сотрудничество. Обороноспособность Индии – это та сфера наших отношений, где у нас практически нет никаких секретов перед индийскими друзьями", - сказал Лавров в ходе интервью телеканалу RT India.
Министр напомнил, когда Индия стала независимой, Запад долгие годы вообще не хотел взаимодействовать в этой сфере.
"А потом, когда стал проявлять заинтересованность в поставках вооружений в Индию, то всегда делал это с оглядкой на какие-то свои секреты. У нас практически нет секретов от индийских коллег", - подчеркнул Лавров.
