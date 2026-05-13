У России практически нет секретов от Индии в сфере обороны, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у России практически нет секретов перед индийской стороной в сфере обороноспособности.
- Он подчеркнул, что страны имеют тесное военно-техническое сотрудничество.
- Министр отметил, что Запад проявлял заинтересованность в поставках вооружений в Индию, но всегда делал это с оглядкой на свои секреты.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. У России практически нет никаких секретов перед индийской стороной в сфере обороноспособности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Министр напомнил, когда Индия стала независимой, Запад долгие годы вообще не хотел взаимодействовать в этой сфере.
"А потом, когда стал проявлять заинтересованность в поставках вооружений в Индию, то всегда делал это с оглядкой на какие-то свои секреты. У нас практически нет секретов от индийских коллег", - подчеркнул Лавров.
Лавров оценил объемы экспорта оборонной продукции
30 ноября 2025, 12:45