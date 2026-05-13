Лавров рассказал о роли России, Индии и Китая в межцивилизационном диалоге - РИА Новости, 13.05.2026
08:44 13.05.2026
Лавров рассказал о роли России, Индии и Китая в межцивилизационном диалоге

Лавров: Россия, Индия и КНР сыграют особую роль в формировании евразийства

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия, Индия и Китай могут сыграть особую роль в формировании взаимного межцивилизационного диалога на пространстве Евразии, заявил Сергей Лавров.
  • Лавров отметил, что страны с «величайшей историей» должны осознать свою ответственность за перевод евразийства из колониального прошлого в стадию партнерства и взаимопонимания.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия, Индия и Китай смогут сыграть особую роль в формировании взаимного межцивилизационного диалога на пространстве Евразии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Министр отметил, что страны с "величайшей историей" должны на каком-то этапе "осознать свою ответственность" за то, чтобы "евразийство" из колониального прошлого, из неоколониального состояния перевести в стадию партнёрства, взаимопонимания и взаимного межцивилизационного диалога.
“Думаю, что Россия, Индия, Китай могут сыграть особую роль на этом направлении”, - сказал Лавров в интервью RT India.
