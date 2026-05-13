Лавров рассказал о роли России, Индии и Китая в межцивилизационном диалоге

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия, Индия и Китай смогут сыграть особую роль в формировании взаимного межцивилизационного диалога на пространстве Евразии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Министр отметил, что страны с "величайшей историей" должны на каком-то этапе "осознать свою ответственность" за то, чтобы "евразийство" из колониального прошлого, из неоколониального состояния перевести в стадию партнёрства, взаимопонимания и взаимного межцивилизационного диалога.