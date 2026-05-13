Названы признаки квартиры, которую можно выгодно продать через 10 лет

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Чтобы жилье сохранило инвестиционную привлекательность через десятилетие, при покупке стоит обращать внимание не только на метраж и вид из окна. О ключевых параметрах агентству “Прайм” рассказала сооснователь девелоперской компании October Group Марина Маловик.
"Дефицит земли в городах делает "вертикальное проектирование" конкурентным преимуществом. Такие решения увеличивают общую площадь благоустройства на 30% и заметно повышают комфорт среды", — пояснила эксперт.
В числе важнейших характеристик — гибкость планировки (квартиры-трансформеры), безбарьерная среда для роботов-доставщиков, многоуровневое благоустройство с эксплуатируемой кровлей и кладовыми, наличие полноценных террас вместо старых балконов, а также двор без машин с многофункциональными зонами.
Спрос на квартиры с открытыми пространствами за три года вырос на 75%, почти половина москвичей готова за них доплачивать. Эти тренды будут определять ликвидность жилья в будущем, заключила Маловик.