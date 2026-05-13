Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Кузбасса опровергли информацию о вспышке пастереллеза в регионе.

Специалисты ветеринарной службы проводят вакцинацию поголовья в личных и фермерских хозяйствах от нодулярного дерматита.

НОВОСИБИРСК, 13 мая – РИА Новости. Вакцинация от нодулярного дерматита крупного рогатого скота проводится в Кемеровской области, пастереллеза в регионе нет, сообщили РИА Новости в управлении ветеринарии Кузбасса.

"В Промышленновском округе в АО "Ваганово" выявлены случаи нодулярного дерматита крупного рогатого скота. Основная задача - не допустить распространения заболевания на других хозяйствах. Специалисты ветеринарной службы проводят вакцинирование поголовья в личных и фермерских хозяйствах всего региона от выявленной инфекции", - говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что в Кузбассе нет выявленных случаев заболевания животных пастереллезом, как об этом ранее сообщалось в СМИ.