Власти Кузбасса опровергли информацию о вспышке пастереллеза в регионе - РИА Новости, 13.05.2026
14:02 13.05.2026
Власти Кузбасса опровергли информацию о вспышке пастереллеза в регионе

Управление ветеринарии Кузбасса: в регионе нет случаев заболевания пастереллезом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Кузбасса опровергли информацию о вспышке пастереллеза в регионе.
  • Специалисты ветеринарной службы проводят вакцинацию поголовья в личных и фермерских хозяйствах от нодулярного дерматита.
НОВОСИБИРСК, 13 мая – РИА Новости. Вакцинация от нодулярного дерматита крупного рогатого скота проводится в Кемеровской области, пастереллеза в регионе нет, сообщили РИА Новости в управлении ветеринарии Кузбасса.
"В Промышленновском округе в АО "Ваганово" выявлены случаи нодулярного дерматита крупного рогатого скота. Основная задача - не допустить распространения заболевания на других хозяйствах. Специалисты ветеринарной службы проводят вакцинирование поголовья в личных и фермерских хозяйствах всего региона от выявленной инфекции", - говорится в сообщении.
В управлении уточнили, что в Кузбассе нет выявленных случаев заболевания животных пастереллезом, как об этом ранее сообщалось в СМИ.
Нодулярный дерматит - это заразное инфекционное заболевание крупного рогатого скота, сопровождающееся лихорадкой, отеком подкожной соединительной ткани и иных органов. Для человека оно не представляет опасности.
