КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Кубань планирует заключить на ПМЭФ-2026 порядка 50 соглашений, заявил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Краснодарский край примет участие в Петербургском международном экономическом форуме – 2026. Ежегодно ПМЭФ становится ключевой площадкой для привлечения масштабных инвестиций и обсуждения стратегических проектов. В этом году планируем заключить около полусотни соглашений", - сказал журналистам Кондратьев.

Он подчеркнул, что в этом году основной акцент соглашений будет сделан на развитии санаторно-курортной отрасли в регионе, а также промышленной и потребительской сферах.

"В прошлом году край подписал соглашения на рекордную сумму - 470 миллиардов рублей, что задало высокую планку", - отметил Кондратьев.

По словам губернатора, регион будет представлен на форуме отдельным павильоном с тематическими арт-объектами, где гости могут продегустировать блюда кубанской кухни и местные вина. Подготовкой к форуму занимается департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.