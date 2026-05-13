Кубань планирует заключить на ПМЭФ-2026 порядка 50 соглашений - РИА Новости, 13.05.2026
18:46 13.05.2026
Кубань планирует заключить на ПМЭФ-2026 порядка 50 соглашений

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Кубань планирует заключить на ПМЭФ-2026 порядка 50 соглашений, заявил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Краснодарский край примет участие в Петербургском международном экономическом форуме – 2026. Ежегодно ПМЭФ становится ключевой площадкой для привлечения масштабных инвестиций и обсуждения стратегических проектов. В этом году планируем заключить около полусотни соглашений", - сказал журналистам Кондратьев.
Он подчеркнул, что в этом году основной акцент соглашений будет сделан на развитии санаторно-курортной отрасли в регионе, а также промышленной и потребительской сферах.
"В прошлом году край подписал соглашения на рекордную сумму - 470 миллиардов рублей, что задало высокую планку", - отметил Кондратьев.
По словам губернатора, регион будет представлен на форуме отдельным павильоном с тематическими арт-объектами, где гости могут продегустировать блюда кубанской кухни и местные вина. Подготовкой к форуму занимается департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
