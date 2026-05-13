18:12 13.05.2026
Экс-замгубернатор Кубани дала показания о коррупции органов власти

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкБывший вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в здании суда
Бывший вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в здании суда
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-замгубернатор Кубани Анна Минькова сотрудничает со следствием и дала подробные показания о коррупционных деяниях представителей органов власти региона.
  • Условный приговор Миньковой стал следствием того, что она признала вину и дала подробные показания.
КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Экс-замгубернатор Кубани Анна Минькова сотрудничает со следствием и дала подробные показания о коррупционных деяниях представителей органов власти региона, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Условный приговор Миньковой стал следствием того, что осужденная признала вину и дала подробные показания о коррупционных деяниях, которые совершили представители органов власти региона", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что массовое сотрудничество со следствием тех, кто уличен в махинациях с бюджетом в рамках антикоррупционной компании, которая проводится силовиками в Краснодарском крае в 2026 году, уже приводит к тому, что виновные ожидают приговора, а имущество, приобретенное преступным путем, изымается в доход государства.
