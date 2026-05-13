Экс-замгубернатор Кубани дала показания о коррупции органов власти

КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Экс-замгубернатор Кубани Анна Минькова сотрудничает со следствием и дала подробные показания о коррупционных деяниях представителей органов власти региона, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Условный приговор Миньковой стал следствием того, что осужденная признала вину и дала подробные показания о коррупционных деяниях, которые совершили представители органов власти региона", - сказал собеседник агентства.