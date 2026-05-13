14:52 13.05.2026
Юрий Клепиков навестил бойцов спецоперации в одном из госпиталей

Спикер Белгородской облдумы Клепиков навестил бойцов СВО в одном из госпиталей

© Фото : Пресс-служба Белгородской областной Думы
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков передал бойцам спецоперации строительные материалы, краску, свежую выпечку, а также детские рисунки в одном из госпиталей, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Кроме этого, Клепиков вручил военным медикам заслуженные награды.
Спикер областного парламента подчеркнул, что в текущее время военнослужащие проявляют исключительное мужество и профессионализм, достойно продолжая традиции дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны.
Бойцов, находящихся на лечении, навестила и депутат Елена Гурова. В преддверии Дня Победы она передала им детские письма и подарки, а также организовала творческое поздравление. Парламентарий Елена Емельянова в свою очередь оказала содействие в проведении концертной программы еще в одном расположении воинов. Также совсем недавно депутат Белгородской областной Думы Геннадий Чмирев передал защитникам гуманитарную помощь, прибывшую из Кировской области по просьбе председателя облдумы.
Сразу несколько региональных парламентариев побывали с гуманитарной миссией в Луганской Народной Республике: депутат Белгородской областной Думы Богдан Червинский, а позднее и Евгений Михайлюков. Парламентарии передали военнослужащим жгуты, медикаменты, продукты питания и средства личной гигиены.
Белгородская областьЮрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы)Белгородская областная ДумаСВО
 
 
