12:44 13.05.2026 (обновлено: 12:49 13.05.2026)
Минздрав Италии оценил риск распространения хантавируса в Европе

© REUTERS / Dado Ruvic — Тестирование на хантавирус
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство здравоохранения Италии считает, что риск распространения хантавируса в Европе остается очень низким.
  • Тесты на хантавирус у молодого человека из Калабрии и аргентинского туриста, госпитализированного в Мессине, оказались отрицательными.
РИМ, 13 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Италии считает, что риск распространения хантавируса в Европе остается очень низким, передает в среду агентство Agi.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. В субботу судно прибыло к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. Во вторник ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев хантавируса, 9 из них подтверждены как вирус Андес.
"Риск, связанный с этим вирусом, остается очень низким в Европе и, следовательно, в Италии", - приводит агентство слова представителя итальянского Минздрава.
В ведомстве сообщили, что тесты на хантавирус британского туриста, который высадился с лайнера на острове Святой Елены и направился на самолете в Йоханнесбург, оказались отрицательными. Тесты его спутника также оказались отрицательными.
Кроме того, хантавирус не был выявлен ни у молодого человека из региона Калабрия на юге Италии, находящегося на самоизоляции, ни у прибывшего из Аргентины туриста, госпитализированного в сицилийском городе Мессина с пневмонией.
