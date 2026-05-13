Заразившаяся хантавирусом француженка находится в реанимации, сообщил врач

ПАРИЖ, 13 мая – РИА Новости. Пожилая француженка с судна MV Hondius, где произошла вспышка опасного хантавируса, находится в тяжелом состоянии в реанимации, она подключена к аппарату жизнеобеспечения, сообщил инфекционист Ксавье Лескюр, работающий в парижской больнице, где лежит женщина.

"У пациентки самая тяжелая форма сердечно-легочного проявления (заболевания – ред.). Ей проводится… экстракорпоральная циркуляция крови для ее искусственного насыщения кислородом. Ее подключили к аппарату искусственного дыхания", - сказал он на пресс-конференции по ситуации с хантавирусом.

По словам Лескюра, у женщины поражено легкое и сосудистая стенка.

Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины Кабо-Верде . Три человека скончались. В воскресенье судно прибыло к берегам Канарских островов , пассажиры были эвакуированы. Во вторник ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев заболевания, вызванного хантавирусом, в девяти из них было подтверждено заражение вирусом Андес.