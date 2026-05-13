Заразившаяся хантавирусом француженка находится в реанимации, сообщил врач
12:19 13.05.2026 (обновлено: 12:20 13.05.2026)
Заразившаяся хантавирусом француженка находится в реанимации, сообщил врач

Лескюр: заразившаяся хантавирусом француженка находится в реанимации

© REUTERS / Hannah McKayКруизный лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса
Круизный лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 мая – РИА Новости. Пожилая француженка с судна MV Hondius, где произошла вспышка опасного хантавируса, находится в тяжелом состоянии в реанимации, она подключена к аппарату жизнеобеспечения, сообщил инфекционист Ксавье Лескюр, работающий в парижской больнице, где лежит женщина.
"У пациентки самая тяжелая форма сердечно-легочного проявления (заболевания – ред.). Ей проводится… экстракорпоральная циркуляция крови для ее искусственного насыщения кислородом. Ее подключили к аппарату искусственного дыхания", - сказал он на пресс-конференции по ситуации с хантавирусом.
По словам Лескюра, у женщины поражено легкое и сосудистая стенка.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. В воскресенье судно прибыло к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. Во вторник ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев заболевания, вызванного хантавирусом, в девяти из них было подтверждено заражение вирусом Андес.
Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.
