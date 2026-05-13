Краткий пересказ от РИА ИИ
- На сумском направлении ВСУ получили в качестве формы иракский камуфляж.
- Дефицит военной формы в ВСУ привел к использованию иракского камуфляжа, который закупался украинскими неправительственными организациями на территории США.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Использование иракского камуфляжа замечено в Сумской области из-за дефицита военной формы ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В ВСУ отмечается существенный дефицит военной формы, на фоне которого в подразделениях украинской армии на сумском направлении появился камуфляж иракской армии", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что данное обмундирование, по имеющимся сведениям, закупалось украинскими неправительственными организациями на территории США для дальнейшей передачи военнослужащим ВСУ.