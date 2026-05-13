В Якутии спасли водителя, выживавшего два дня в суровых условиях

УЛАН-УДЭ, 13 мая – РИА Новости. Водителя из Амурской области, застрявшего на закрытом зимнике и выживавшего два дня в суровых условиях без еды, спасли в Якутии, сообщает якутское казенное предприятие "Дороги Арктики".

По данным пресс-службы предприятия, амурчанин соорудил из двух ножей копье, пытался охотиться и выживал практически без запасов. Также местные жители удивляются везению мужчины, которому посчастливилось не встретить голодных медведей, просыпающихся в это время года после зимней спячки, отмечается в сообщении.