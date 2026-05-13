В Якутии спасли водителя, выживавшего два дня в суровых условиях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Якутии спасли водителя из Амурской области, застрявшего на закрытом зимнике.
- Мужчина выживал два дня в суровых условиях практически без запасов.
- Его состояние оценивается как удовлетворительное.
УЛАН-УДЭ, 13 мая – РИА Новости. Водителя из Амурской области, застрявшего на закрытом зимнике и выживавшего два дня в суровых условиях без еды, спасли в Якутии, сообщает якутское казенное предприятие "Дороги Арктики".
Как сообщает пресс-служба предприятия, житель Амурской области 4 мая выехал из села Угольное по автозимнику, который был официально закрыт еще 20 апреля. В 70 километрах от Угольного мужчина оставил сломавшийся "Камаз" и отправился пешком обратно. Когда идти оставалось еще 20 километров, путь ему преградила река Зырянка. Мужчина соорудил временное укрытие из палок, а спустя двое суток ему удалось позвонить по номеру 112.
"Вечером 8 мая в 19.00 по якутскому времени (13.00 мск) из посёлка Зырянка на помощь выехала спасательная группа. В её состав вошли сотрудник полиции, медик, специалист ГО и ЧС, а также представитель администрации. На вездеходе они отправились к месту происшествия. В 00.40 (18.40 мск) пострадавшего доставили в Верхнеколымскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы предприятия, амурчанин соорудил из двух ножей копье, пытался охотиться и выживал практически без запасов. Также местные жители удивляются везению мужчины, которому посчастливилось не встретить голодных медведей, просыпающихся в это время года после зимней спячки, отмечается в сообщении.
Состояние водителя сейчас оценивается как удовлетворительное, он планирует вылететь домой, добавили в пресс-службе.