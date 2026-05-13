СМИ: власти Китая могли изменить написание фамилии Рубио, чтобы он приехал - РИА Новости, 13.05.2026
13:33 13.05.2026 (обновлено: 15:07 13.05.2026)
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в Белом доме
Госсекретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в Белом доме. Архивное фото
  • В Китае могли изменить написание фамилии госсекретаря США Марко Рубио, чтобы он посетил страну, несмотря на введенные против него санкции, пишет Guardian.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Китае могли изменить написание фамилии госсекретаря США Марко Рубио, чтобы он посетил страну, пишет Guardian.
Пекин в 2020 году ввел санкции против 11 американских официальных лиц, в том числе и Рубио, который на тот момент был сенатором. В марте официальный представитель МИД Линь Цзянь не стал пояснять, действуют ли эти рестрикции до сих пор.
"Незадолго до его вступления в должность в январе 2025 года китайское правительство и государственные СМИ начали использовать другой китайский иероглиф для слога в его фамилии. Два дипломата сообщили агентству, что, по их мнению, Китай изменил написание, потому что Рубио находился под санкциями, включая запрет на въезд, под прежним вариантом написания его имени", — говорится в публикации со ссылкой на AFP.
Госсекретарь сопровождает президента США Дональда Трампа, который сегодня прилетел в Пекин. Глава Белого дома проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.
