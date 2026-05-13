Правительство одобрило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Правительство одобрило концепцию развития рынка беспилотных автомобильных грузоперевозок до 2035-го, сообщил Минтранс.

« "К 2030 году совокупная экономия участников рынка может достичь 4,2 миллиарда рублей в год, к 2035 году — 108,6 миллиарда рублей в год", — говорится в публикации.

Согласно целевым показателям, к 2035-му доля беспилотных грузовиков в автомобильных перевозках может составить около 19 процентов, а парк такой техники вырастет почти до 57 тысяч машин.

Отмечается, что один беспилотный грузовик сможет заменить два обычных и будет способен проходить до 300 тысяч километров в год. В Минтрансе подчеркнули, что доставка грузов за счет беспилотных технологий может ускориться более чем в два раза, а расходы на обслуживание и ремонт, наоборот, снизятся за счет более предсказуемой эксплуатации.

В министерстве напомнили, что проект федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах уже разработали. Далее планируются подзаконные акты, изменения в ПДД (при необходимости), а также запуск системы технического регулирования и сертификации.