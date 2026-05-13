Махонин представил опыт Пермского края на форуме-выставке "Госзаказ"

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в пленарной дискуссии "Госзаказ: курс на технологический суверенитет" в рамках XXI Всероссийского форума-выставки "Госзаказ" в Москве, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Участники дискуссии рассмотрели планируемые изменения законодательства о контрактной системе, новации единой информационной системы в сфере закупок, корректировку правил применения национального режима, также обсудили комплексную поддержку производителей, опыт импортозамещения в сфере строительства, здравоохранения, обеспечения критической инфраструктуры и первоочередные задачи по развитию конкуренции среди российских производителей.

Махонин подчеркнул, что задача региона – сделать госзакупки максимально эффективными для заказчиков, поставщиков и экономики региона. Для того, чтобы рационально использовать средства, в Прикамье изменили подходы к управлению этим механизмом.

В регионе введен новый инструмент, чтобы следить за качеством, – экспертиза закупаемой продукции. Применяется также проверка начальной цены контракта – сравниваются рыночные цены у разных подрядчиков, чтобы соблюдалось соотношение "цена-качество". Благодаря этому удалось значительно снизить цену контрактов и при этом сохранить качество продукции и услуг.

"Более 70% всех заключенных в крае контрактов выполняют именно пермские компании. Это подтверждает, что производители региона создают действительно качественную продукцию, которая соответствует запросам рынка. Например, металлоконструкции, которые производит Краснокамский ремонтно-механический завод, используются при строительстве многих соцобъектов края. В том числе их использовали при возведении спортивного комплекса "Энергия" в Перми. И таких примеров успешной кооперации внутри региона много. Эту практику будем расширять", — приводит слова губернатора пресс-служба.

По итогам 2025 года в Пермском крае общий объем заключенных государственных и муниципальных контрактов составил более 182 миллиарда рублей, в первом квартале текущего года – более 28 миллиардов рублей.