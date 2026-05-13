Рейтинг@Mail.ru
Махонин представил опыт Пермского края на форуме-выставке "Госзаказ" - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 13.05.2026
Махонин представил опыт Пермского края на форуме-выставке "Госзаказ"

Дмитрий Махонин представил опыт Пермского края на форуме-выставке "Госзаказ"

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Пермского края Дмитрий Махонин
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в пленарной дискуссии "Госзаказ: курс на технологический суверенитет" в рамках XXI Всероссийского форума-выставки "Госзаказ" в Москве, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Участники дискуссии рассмотрели планируемые изменения законодательства о контрактной системе, новации единой информационной системы в сфере закупок, корректировку правил применения национального режима, также обсудили комплексную поддержку производителей, опыт импортозамещения в сфере строительства, здравоохранения, обеспечения критической инфраструктуры и первоочередные задачи по развитию конкуренции среди российских производителей.
Вид на Пермь - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Детский музейный центр открылся на "Заводе Шпагина" в Перми
15 апреля, 20:47
Махонин подчеркнул, что задача региона – сделать госзакупки максимально эффективными для заказчиков, поставщиков и экономики региона. Для того, чтобы рационально использовать средства, в Прикамье изменили подходы к управлению этим механизмом.
В регионе введен новый инструмент, чтобы следить за качеством, – экспертиза закупаемой продукции. Применяется также проверка начальной цены контракта – сравниваются рыночные цены у разных подрядчиков, чтобы соблюдалось соотношение "цена-качество". Благодаря этому удалось значительно снизить цену контрактов и при этом сохранить качество продукции и услуг.
"Более 70% всех заключенных в крае контрактов выполняют именно пермские компании. Это подтверждает, что производители региона создают действительно качественную продукцию, которая соответствует запросам рынка. Например, металлоконструкции, которые производит Краснокамский ремонтно-механический завод, используются при строительстве многих соцобъектов края. В том числе их использовали при возведении спортивного комплекса "Энергия" в Перми. И таких примеров успешной кооперации внутри региона много. Эту практику будем расширять", — приводит слова губернатора пресс-служба.
По итогам 2025 года в Пермском крае общий объем заключенных государственных и муниципальных контрактов составил более 182 миллиарда рублей, в первом квартале текущего года – более 28 миллиардов рублей.
XXI Всероссийский форум-выставка "Госзаказ" проходит 13-15 мая в инновационном центре "Сколково". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Пермский крайДмитрий МахонинПермь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала