Если Мерц не уйдет в отставку, Германию будет не спасти, заявила Вагенкнехт - РИА Новости, 13.05.2026
21:06 13.05.2026
Если Мерц не уйдет в отставку, Германию будет не спасти, заявила Вагенкнехт

  • Сара Вагенкнехт заявила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен уйти в отставку, иначе Германию будет не спасти.
  • По словам Вагенкнехт, согласно опросам, 87% граждан недовольны работой правительства Германии.
  • Вагенкнехт раскритиковала правительство ФРГ за отказ привлечь экс-канцлера Шредера к переговорам между Россией и Европой.
БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен уйти в отставку, иначе Германию будет не спасти, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
"Если это правительство (ФРГ - ред.) проработает еще три года, Германию будет практически не спасти. Мерц должен уйти!" - написала Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х.
Политик напомнила, что Мерц, согласно опросам, оказался самым непопулярным канцлером ФРГ за всю ее историю.
"Согласно последнему опросу, 87% граждан недовольны работой правительства Германии. Большинство желает досрочного распада коалиции ХДС/ХСС и СДПГ, а на съезде Объединения немецких профсоюзов (DGB) Мерца освистали прямо на сцене", - отметила Вагенкнехт.
Говоря о провалах в работе нынешнего немецкого кабмина, она указала, в частности, на неспособность защитить граждан от стремительного роста цен на топливо в Германии из-за эскалации на Ближнем Востоке, а также остановить инфляцию.
Кроме того, Вагенкнехт раскритиковала власти Германии за отказ привлечь экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера к переговорам между Россией и Европой.
"Вместо того, чтобы использовать шанс и привлечь экс-канцлера Шредера к переговорам о прекращении конфликта на Украине и возобновлении импорта дешевых энергоносителей из России, правительство ФРГ предпочитает отправиться в Киев, чтобы за счет налогоплательщиков проворачивать новые оружейные сделки с коррумпированным правительством (Владимира - ред.) Зеленского", - подчеркнула политик.
В этой связи она призвала как можно скорее положить "конец этому безумию".
Газета Bild сообщила ранее со ссылкой на результаты исследования социологического института INSA, что лишь 24% граждан Германии полагают, что нынешняя правящая коалиция доработает до парламентских выборов в 2029 году, в то время как 58% респондентов ожидают ее распада.
