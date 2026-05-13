Если Мерц не уйдет в отставку, Германию будет не спасти, заявила Вагенкнехт

БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен уйти в отставку, иначе Германию будет не спасти, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.

"Если это правительство ( ФРГ - ред.) проработает еще три года, Германию будет практически не спасти. Мерц должен уйти!" - написала Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х

Политик напомнила, что Мерц, согласно опросам, оказался самым непопулярным канцлером ФРГ за всю ее историю.

"Согласно последнему опросу, 87% граждан недовольны работой правительства Германии. Большинство желает досрочного распада коалиции ХДС/ХСС и СДПГ, а на съезде Объединения немецких профсоюзов (DGB) Мерца освистали прямо на сцене", - отметила Вагенкнехт.

Говоря о провалах в работе нынешнего немецкого кабмина, она указала, в частности, на неспособность защитить граждан от стремительного роста цен на топливо в Германии из-за эскалации на Ближнем Востоке , а также остановить инфляцию.

"Вместо того, чтобы использовать шанс и привлечь экс-канцлера Шредера к переговорам о прекращении конфликта на Украине и возобновлении импорта дешевых энергоносителей из России, правительство ФРГ предпочитает отправиться в Киев , чтобы за счет налогоплательщиков проворачивать новые оружейные сделки с коррумпированным правительством (Владимира - ред.) Зеленского", - подчеркнула политик.

В этой связи она призвала как можно скорее положить "конец этому безумию".