Льготная газификация охватила более 500 домов в Подмосковье с начала года
14:54 13.05.2026
Льготная газификация охватила более 500 домов в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. За четыре месяца 2026 года "Мособлгаз" подвел газ к 510 домам в Подмосковье на льготных условиях, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
В Московской области действуют дополнительные меры поддержки на подключение по социальной газификации.
"Сегодня мы делаем все, чтобы газ в домах ветеранов, многодетных семей, участников СВО и их родных, людей с инвалидностью и одиноких пенсионеров стал реальностью без лишних финансовых барьеров. И будем продолжать эту работу, тем более, что с 2023 года программа социальной газификации стала бессрочной", – приводит пресс-служба слова министра энергетики Московской области Сергея Воропанова.
По президентской программе социальной газификации газопровод строят до границ участков собственников. Льготные категории граждан могут безвозмездно получить дополнительные меры поддержки по заведению газовых сетей на территорию участка, пуску газа, техобслуживанию, а также установке газового оборудования стоимостью до 80 тысяч рублей. Процедуру подключения максимально упростили. Главное условие – дом должен быть официально зарегистрирован.
Льготные условия действуют при первичной газификации и только если подать заявку через региональный портал госуслуг.
"Уже 3 года мы газифицируем жителей на льготных условиях. За это время подключили почти 3 тысячи домовладений и продолжаем работать по заявкам", – подчеркнул генеральный директор АО "Мособлгаз" Игорь Баранов.
