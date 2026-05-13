20:05 13.05.2026
СМИ: "Совет мира" хочет управлять частями Газы, неподконтрольными ХАМАС

© AP Photo / Hatem Moussa
Сектор Газы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Совет мира" по восстановлению сектора Газа хочет приступить к управлению частями этой территории, которые не находятся под контролем ХАМАС.
  • Решение перейти к "плану Б" было принято после того, как усилия по разоружению ХАМАС зашли в тупик.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Совет мира" по восстановлению сектора Газа хочет приступить к управлению частями этой территории, которые не находятся под контролем палестинского движения ХАМАС, сообщает портал Axios со ссылкой на чиновника из "Совета мира" и два других информированных источника.
"Возглавляемый США "Совет мира" хочет начать реализовывать план по управлению сектором Газа и его восстановлению в тех частях, которые не находятся под контролем ХАМАС", - пишет портал.
Отмечается, что решение перейти к "плану Б" было принято после того, как усилия по разоружению ХАМАС зашли в тупик. Теперь, по данным портала, США и "Совет мира" хотят действовать без вовлечения палестинского движения.
В то же время, как заявил неназванный американский чиновник порталу, США сообщили Израилю, что не поддерживают возобновление конфликта в секторе Газа как способ выйти из тупика в переговорах.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "Совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
