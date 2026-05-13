Гарбузов: на форуме в Москве разберут этапы реализации стройпроектов
14:03 13.05.2026
Анатолий Гарбузов: на форуме в Москве разберут этапы реализации стройпроектов

© Фото : пресс-служба ДИПП
© Фото : пресс-служба ДИПП
Форум для бизнеса в Москве
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Бизнес-семинар "Получение разрешений на строительство, ввод в эксплуатацию и газификация объекта: алгоритм и изменения, которые нужно знать" пройдет в Москве 15 мая, на мероприятии предпринимателям расскажут о ключевых этапах реализации инвестиционных и строительных проектов, сообщил министр правительства столицы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Москва последовательно развивает промышленную инфраструктуру: к 2030 году ее общая площадь вырастет почти в два раза – с нынешних 13,1 миллиона квадратных метров до 25,3 миллиона. Такой рост требует от бизнеса не только готовности инвестировать, но и четкого понимания алгоритмов прохождения процедур на всех этапах: от получения разрешений на строительство до ввода объекта в эксплуатацию и подключения к инженерным сетям", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Он уточнил, что предприниматели смогут узнать об актуальных требованиях и практических шагах, которые помогут избежать задержек в оформлении документации и снизить административные риски.
На семинаре участникам представят порядок получения разрешений, разберут особенности ввода объектов в эксплуатацию и вопросы газификации, а также расскажут об изменениях, которые важно учитывать при планировании и реализации проектов.
Мероприятие пройдет в формате открытого диалога: гости смогут обсудить с представителями правительства Москвы примеры из практики в формате вопрос-ответ.
Семинар состоится в рамках цикла встреч, которые проходят на новой площадке Дома русского бильярда "Москва". Среди предстоящих тем: выход на экспортные рынки, строительство новых объектов на территории города и другие.
Информация об участии и регистрация доступны на инвестпортале Москвы. Там же будет проходить онлайн-трансляция. Прошедшие семинары также доступны в записи на инвестпортале столицы.
