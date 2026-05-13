Россияне стали крупнейшей группой обладателей двух паспортов в Финляндии

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россияне в 2025 году были крупнейшей группой обладателей двух паспортов в Финляндии, свидетельствуют данные статистического управления республики.
Всего в Финляндии проживают почти 198 тысяч человек, имеющих помимо финского гражданства паспорт другой страны, уточняет статистическое управление.