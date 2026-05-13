17:21 13.05.2026 (обновлено: 18:02 13.05.2026)
Россияне стали крупнейшей группой обладателей двух паспортов в Финляндии

© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин — Флаг у здания посольства Финляндии
Флаг у здания посольства Финляндии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне стали крупнейшей группой обладателей двух паспортов в Финляндии в 2025 году.
  • На конец 2025 года в Финляндии проживали более 42 тысяч россиян с двойным гражданством.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россияне в 2025 году были крупнейшей группой обладателей двух паспортов в Финляндии, свидетельствуют данные статистического управления республики.
Согласно данным ведомства, на конец 2025 года в Финляндии проживали более 42 тысяч россиян с двойным гражданством, на втором месте - граждане Ирака (12,5 тысяч). Третьей самой многочисленной группой обладателей двух паспортов были граждане Швеции - более 11 тысяч.
Всего в Финляндии проживают почти 198 тысяч человек, имеющих помимо финского гражданства паспорт другой страны, уточняет статистическое управление.
