Рейтинг@Mail.ru
Санкции против России ослабили экономику ЕС, заявили в Финляндии - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 13.05.2026 (обновлено: 17:18 13.05.2026)
Санкции против России ослабили экономику ЕС, заявили в Финляндии

Мема: антироссийские санкции ЕС привели к ослаблению европейской экономики

© REUTERS / IMAGO/Zoonar.com/Dmitry NaumovФинский флаг
Финский флаг - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© REUTERS / IMAGO/Zoonar.com/Dmitry Naumov
Финский флаг . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финский политик Армандо Мема заявил, что санкции Евросоюза против России ослабили экономику ЕС.
  • По словам политика, санкции и использование Украины как инструмента против России привели к обратному эффекту для экономики ЕС.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Санкции Евросоюза против России привели лишь к ослаблению европейской экономики, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"ЕС хотел ослабить Россию с помощью санкций и использовать Украину как инструмент против нее, но это привело к обратному эффекту для ее собственной экономики", - написал политик в соцсети X.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
"Опасный момент". В Финляндии выступили с жестким предупреждением о России
10 мая, 18:20
 
В миреРоссияФинляндияУкраинаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала