11:54 13.05.2026
Финская полиция получила сообщения из-за флага со свастикой, пишет Yle

© AP Photo / Markus SchreiberФлаг Финляндии
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финская полиция получила сообщения о вывешенном в Лаппеенранте флаге со свастикой на территории частного дома.
  • Полиция изучает, есть ли основания подозревать совершение преступления, и, скорее всего, инициирует расследование.
  • На стене дома, возле которого вывешен флаг, висит табличка с антироссийской надписью.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Финская полиция получила сообщения от граждан из-за вывешенного в Лаппеенранте флага со свастикой на территории частного дома, сообщает телерадиовещатель Yle.
"Полиция Юго-Восточной Финляндии получила несколько сообщений о флаге со свастикой, развевающемся во дворе частного дома в Лаппеенранте", - говорится в сообщении.
Инспектор полиции Харри Хорттанайнен, слова которого приводит Yle, сообщил, что правоохранители изучают, есть ли основания подозревать совершение преступления. По его словам, полиция, скорее всего, инициирует расследование.
По данным Yle, на стене дома, возле которого вывешен флаг, висит табличка с антироссийской надписью.
Депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин также сообщил, что информация о вывешенном флаге передана в полицию.
"Считаю важным сказать прямо: нацизму, расизму и человеконенавистничеству не должно быть места ни в Лаппеенранте, ни где-либо еще", - написал Девяткин в Facebook* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская)
* принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
