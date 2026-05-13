Оборонное агентство ЕС увеличит штат, пишут СМИ - РИА Новости, 13.05.2026
19:22 13.05.2026
Оборонное агентство ЕС увеличит штат, пишут СМИ

Euractiv: оборонное агентство ЕС увеличит штат на 20%

Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейское оборонное агентство (EDA) увеличит число сотрудников более чем на 20%.
  • К концу 2026 года агентство планирует увеличить штат примерно до 285 сотрудников.
  • EDA не будет заниматься заказами крупной техники, а сосредоточится на координации небольших закупок в областях беспилотников и инновационных технологий.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Европейское оборонное агентство (EDA) увеличит число сотрудников на 20%, однако не планирует заниматься заказами крупной техники, такой как самолеты и танки, сообщает издание Euractiv со ссылкой на главу агентства Андре Денка и европейских чиновников.
"Европейское оборонное агентство в этом году увеличит свой штат более чем на 20%, поскольку правительства стран ЕС стремятся активизировать совместные закупки вооружений и углубить военное сотрудничество", - пишет издание.
Отмечается, что к концу 2026 года агентство планирует увеличить штат примерно до 285 сотрудников.
При этом один из собеседников издания добавил, что агентство не собирается заниматься самолетами и танками, а вместо этого сосредоточится на координации небольших закупок у транснациональных корпораций, особенно в таких областях как беспилотники и инновационные технологии.
