Оборонное агентство ЕС увеличит штат, пишут СМИ

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Европейское оборонное агентство (EDA) увеличит число сотрудников на 20%, однако не планирует заниматься заказами крупной техники, такой как самолеты и танки, сообщает издание Euractiv со ссылкой на главу агентства Андре Денка и европейских чиновников.
"Европейское оборонное агентство в этом году увеличит свой штат более чем на 20%, поскольку правительства стран ЕС стремятся активизировать совместные закупки вооружений и углубить военное сотрудничество", - пишет издание.
Отмечается, что к концу 2026 года агентство планирует увеличить штат примерно до 285 сотрудников.
При этом один из собеседников издания добавил, что агентство не собирается заниматься самолетами и танками, а вместо этого сосредоточится на координации небольших закупок у транснациональных корпораций, особенно в таких областях как беспилотники и инновационные технологии.
