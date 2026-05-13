Украинские дроны атаковали АЗС в Энергодаре - РИА Новости, 13.05.2026
10:10 13.05.2026 (обновлено: 10:15 13.05.2026)
Украинские дроны атаковали АЗС в Энергодаре

Украинские дроны нанесли удар по АЗС в Энергодаре, АЗС горит

Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
  • Украинские дроны атаковали АЗС в Энергодаре Запорожской области, АЗС горит.
  • Пострадали гражданские лица, глава города Максим Пухов отметил сохранение высокой дроновой опасности и попросил не приближаться к заправкам.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Украинские дроны вновь нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Энергодаре Запорожской области, АЗС горит, сообщил в своем канале на платформе "Макс" глава города Максим Пухов.
"Вчера были удары БПЛА по АЗС города. Пострадали гражданские. Сегодня ВСУ опять бьют по гражданской инфраструктуре - снова удар по заправке, АЗС горит", - написал он.
Пухов отметил, что сейчас сохраняется высокая дроновая опасность. Он попросил не приближаться к заправкам.
Во вторник глава Энергодара сообщал, что украинские дроны атаковали АЗС и другие объекты в городе, пострадали два человека.
