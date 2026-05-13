Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские дроны атаковали АЗС в Энергодаре Запорожской области, АЗС горит.
- Пострадали гражданские лица, глава города Максим Пухов отметил сохранение высокой дроновой опасности и попросил не приближаться к заправкам.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Украинские дроны вновь нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Энергодаре Запорожской области, АЗС горит, сообщил в своем канале на платформе "Макс" глава города Максим Пухов.
"Вчера были удары БПЛА по АЗС города. Пострадали гражданские. Сегодня ВСУ опять бьют по гражданской инфраструктуре - снова удар по заправке, АЗС горит", - написал он.
Пухов отметил, что сейчас сохраняется высокая дроновая опасность. Он попросил не приближаться к заправкам.
Во вторник глава Энергодара сообщал, что украинские дроны атаковали АЗС и другие объекты в городе, пострадали два человека.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18