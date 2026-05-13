По Крымскому мосту возобновили движение

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение длилось почти три часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли в 01.45 мск. Причины не назывались.
