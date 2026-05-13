В Британии представят закон по борьбе с угрозой от иностранных государств

ЛОНДОН, 13 мая - РИА Новости. Власти Великобритании представят закон, направленный на борьбу с "угрозой со стороны иностранных государств" внутри страны, следует из тронной речи короля Карла III в парламенте.

Тронная речь произносится королем при открытии очередной сессии парламента. В ней монарх излагает программу законодательных мер, которые правительство намерено реализовать в ходе предстоящей парламентской сессии. Трансляция выступления короля велась на сайте парламента.

"Мое правительство примет закон, направленный на борьбу с растущей угрозой со стороны иностранных государственных структур и их марионеток", - сказал король.

Речь идет о билле по борьбе с государственными угрозами (Tackling State Threats Bill). Ранее премьер-министр Кир Стармер заявил, что закон наделит правительство новыми полномочиями, позволяющими объявлять иностранные государственные структуры террористическими организациями. В частности, Лондон намерен внести в список террористов Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

В апреле Стармер пообещал объявить КСИР террористической организацией на следующей сессии парламента.