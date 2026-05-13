В Британии представят закон по борьбе с угрозой от иностранных государств

15:17 13.05.2026
Власти Британии предложат закон по борьбе с угрозой от иностранных государств

© AP Photo / Kin Cheung — Флаг Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Великобритании представят закон, направленный на борьбу с угрозой со стороны иностранных государств внутри страны.
  • Закон наделит правительство новыми полномочиями, позволяющими объявлять иностранные государственные структуры террористическими организациями, в частности, Лондон намерен внести в список террористов Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
ЛОНДОН, 13 мая - РИА Новости. Власти Великобритании представят закон, направленный на борьбу с "угрозой со стороны иностранных государств" внутри страны, следует из тронной речи короля Карла III в парламенте.
Тронная речь произносится королем при открытии очередной сессии парламента. В ней монарх излагает программу законодательных мер, которые правительство намерено реализовать в ходе предстоящей парламентской сессии. Трансляция выступления короля велась на сайте парламента.
"Мое правительство примет закон, направленный на борьбу с растущей угрозой со стороны иностранных государственных структур и их марионеток", - сказал король.
Речь идет о билле по борьбе с государственными угрозами (Tackling State Threats Bill). Ранее премьер-министр Кир Стармер заявил, что закон наделит правительство новыми полномочиями, позволяющими объявлять иностранные государственные структуры террористическими организациями. В частности, Лондон намерен внести в список террористов Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
В апреле Стармер пообещал объявить КСИР террористической организацией на следующей сессии парламента.
В январе газета Times сообщила, что МВД Великобритании готовит санкции против КСИР, однако процесс замедляется из-за юридической и дипломатической сложности признания государственных органов террористическими. По данным издания, служба внешней разведки (МИ-6) и МИД высказывают опасения, что санкции нарушат дипломатические каналы, на которые полагаются Великобритания и ее союзники, и приведут к высылке британских дипломатов из Тегерана.
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас 29 января сообщила, что Евросоюз решил внести КСИР в список террористических организаций. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в тот же день подчеркнул, что ЕС совершает большую стратегическую ошибку, а генштаб ВС сил исламской республики отметил, что ответственность за этот шаг полностью ляжет на европейских политиков.
