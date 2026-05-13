14:44 13.05.2026 (обновлено: 15:24 13.05.2026)
Карл III заявил о поддержке Украины и НАТО

© AP Photo / Chris Jackson — Король Карл III во время тронной речи в палате лордов британского парламента
  • Король Великобритании Карл III заявил о поддержке Украины и НАТО в своей «тронной речи» в палате лордов британского парламента.
  • Карл III подчеркнул, что британское правительство продолжит проводить внешнюю политику, основанную на оценке национальных интересов, и оказывать поддержку народу Украины.
  • Король объявил о намерении правительства увеличивать расходы на оборону для поддержания приверженности НАТО и союзникам по альянсу.
ЛОНДОН, 13 мая - РИА Новости. Король Великобритании Карл III в среду в так называемой "тронной речи" в палате лордов британского парламента вновь сделал политизированные заявления о поддержке Лондоном Украины и сохранении приверженности НАТО.
В конце апреля Карл III, выступая перед конгрессом США, призвал к единству НАТО в контексте защиты Украины и упомянул пятую статью альянса. Как заявила тогда РИА Новости ведущий британский эксперт по этикету и протоколу Лора Виндзор, король нарушил таким образом должностной протокол, так как не должен делать политизированных заявлений.
Карл III заявил в среду, что "в этом нестабильном мире" британское правительство продолжит проводить внешнюю политику, основанную на "трезвой" оценке национальных интересов, и оказывать поддержку народу Украины.
"Мое правительство также будет поддерживать неизменную приверженность Соединенного Королевства НАТО и нашим союзникам по альянсу, в том числе за счет постоянного увеличения расходов на оборону", - сказал король.
Тронная речь произносится королем при открытии очередной сессии парламента. В ней монарх излагает программу законодательных мер, которые правительство намерено реализовать в ходе предстоящей парламентской сессии. Трансляция выступления короля ведется на сайте парламента.
