Король Карл III во время тронной речи в палате лордов британского парламента

Король Карл III во время тронной речи в палате лордов британского парламента

© AP Photo / Chris Jackson Король Карл III во время тронной речи в палате лордов британского парламента

Краткий пересказ от РИА ИИ Король Великобритании Карл III заявил о поддержке Украины и НАТО в своей «тронной речи» в палате лордов британского парламента.

Карл III подчеркнул, что британское правительство продолжит проводить внешнюю политику, основанную на оценке национальных интересов, и оказывать поддержку народу Украины.

Король объявил о намерении правительства увеличивать расходы на оборону для поддержания приверженности НАТО и союзникам по альянсу.

ЛОНДОН, 13 мая - РИА Новости. Король Великобритании Карл III в среду в так называемой "тронной речи" в палате лордов британского парламента вновь сделал политизированные заявления о поддержке Лондоном Украины и сохранении приверженности НАТО.

В конце апреля Карл III , выступая перед конгрессом США , призвал к единству НАТО в контексте защиты Украины и упомянул пятую статью альянса. Как заявила тогда РИА Новости ведущий британский эксперт по этикету и протоколу Лора Виндзор, король нарушил таким образом должностной протокол, так как не должен делать политизированных заявлений.

Карл III заявил в среду, что "в этом нестабильном мире" британское правительство продолжит проводить внешнюю политику, основанную на "трезвой" оценке национальных интересов, и оказывать поддержку народу Украины.

"Мое правительство также будет поддерживать неизменную приверженность Соединенного Королевства НАТО и нашим союзникам по альянсу, в том числе за счет постоянного увеличения расходов на оборону", - сказал король.