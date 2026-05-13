Финансовый управляющий Блиновской попросила продлить процедуру банкротства

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Финансовый управляющий Елены Блиновской просит арбитражный суд Москвы продлить процедуру банкротства "королевы марафонов", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ходатайство Марии Ознобихиной о продлении срока реализации имущества Блиновской поступило в суд 8 мая, оно пока не рассмотрено.
Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению, поданному в мае 2024 года, и открыл процедуру реализации ее имущества.
Суд в феврале включил требование ФНС в лице московской инспекции №6 в реестр требований кредиторов Блиновской в размере около 1,2 миллиарда рублей, в том числе по основному долгу в размере около 588 миллионов. ФНС – основной кредитор блогера.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу России. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.