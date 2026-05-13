В Благовещенске сотрудницу детсада оштрафовали за сообщения о минировании

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мая – РИА Новости. Помощницу воспитателя детского сада в Благовещенске приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей за ложное сообщение о минировании учреждения, которое она отправила, чтобы спровоцировать эвакуацию и уйти с работы домой пораньше, сообщил Благовещенский городской суд.

В январе 2026 года, по данным суда, помощница воспитателя детсада Благовещенска Новик А. А., желая скорее уйти домой и поняв, что отпроситься не получится, вставила запасную сим-карту в телефон, создала аккаунт в мессенджере под псевдонимом "Твоя судьба" и отправила коллеге-кладовщику три сообщения: "Заминировано", "Осталось 45 минут", "Осталось 35 минут". После этого женщина уничтожила сим-карту.

Детский сад экстренно эвакуировали, взрывные устройства не были обнаружены. В суде уточнили, что сотрудники УФСБ России по Амурской области быстро установили личность звонившей, на допросе она призналась в своих намерениях.

Ее судили по части 2 статьи 207 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, однако суд учел раскаяние женщины, частичное возмещение ущерба и состояние здоровья, добавили в пресс-службе.