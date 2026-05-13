В Благовещенске сотрудницу детсада оштрафовали за сообщения о минировании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В январе 2026 года помощница воспитателя детского сада в Благовещенске отправила сообщения о минировании, чтобы спровоцировать эвакуацию и уйти с работы домой пораньше.
- Суд назначил ей штраф в размере 100 тысяч рублей.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мая – РИА Новости. Помощницу воспитателя детского сада в Благовещенске приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей за ложное сообщение о минировании учреждения, которое она отправила, чтобы спровоцировать эвакуацию и уйти с работы домой пораньше, сообщил Благовещенский городской суд.
В январе 2026 года, по данным суда, помощница воспитателя детсада Благовещенска Новик А. А., желая скорее уйти домой и поняв, что отпроситься не получится, вставила запасную сим-карту в телефон, создала аккаунт в мессенджере под псевдонимом "Твоя судьба" и отправила коллеге-кладовщику три сообщения: "Заминировано", "Осталось 45 минут", "Осталось 35 минут". После этого женщина уничтожила сим-карту.
Детский сад экстренно эвакуировали, взрывные устройства не были обнаружены. В суде уточнили, что сотрудники УФСБ России по Амурской области быстро установили личность звонившей, на допросе она призналась в своих намерениях.
Ее судили по части 2 статьи 207 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, однако суд учел раскаяние женщины, частичное возмещение ущерба и состояние здоровья, добавили в пресс-службе.
"Суд применил статью 64 УК РФ — назначение наказания ниже низшего предела, признав совокупность смягчающих обстоятельств исключительной. В итоге Новик назначили штраф в размере 100 тысяч рублей, а мобильный телефон конфисковали в пользу государства", – говорится в сообщении суда.