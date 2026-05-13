В Белгородской области при сходе с рельс электропоезда пострадала женщина

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Женщина пострадала при сходе с рельсов электрички в Белгородской области, всего в поезде находились 15 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как сообщил губернатор, электропоезд, следовавший по маршруту "Разумное — Томаровка", сошёл с рельсов - предварительно, из-за отсутствия около двух метров железнодорожного полотна, причиной чему могла стать детонация взрывного устройства. Машинист был вынужден применить экстренное торможение.