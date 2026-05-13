11:25 13.05.2026 (обновлено: 11:39 13.05.2026)
В Белгородской области при сходе с рельс электропоезда пострадала женщина

Гладков: в Белгородской области при аварии с электропоездом пострадала женщина

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на центральную часть Белгорода
Вид на центральную часть Белгорода. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области электропоезд, следовавший по маршруту «Разумное — Томаровка», сошел с рельсов.
  • Одна женщина пострадала и была доставлена в больницу.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Женщина пострадала при сходе с рельсов электрички в Белгородской области, всего в поезде находились 15 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как сообщил губернатор, электропоезд, следовавший по маршруту "Разумное — Томаровка", сошёл с рельсов - предварительно, из-за отсутствия около двух метров железнодорожного полотна, причиной чему могла стать детонация взрывного устройства. Машинист был вынужден применить экстренное торможение.
"В момент аварии в поезде находилось 15 человек, одна женщина получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины. Бригада скорой доставляет её в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
