"Голден Стэйт" продлил контракт с главным тренером Стивом Керром
09:31 13.05.2026
"Голден Стэйт" продлил контракт с главным тренером Стивом Керром

Тренер клуба НБА "Голден Стэйт" Стив Керр. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Голден Стэйт Уорриорз" продлил контракт с главным тренером Стивом Керром, сообщается на сайте клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Срок соглашения с Керром не раскрывается. Подчеркивается, что клуб заключил со специалистом многолетний контракт.
"Мы очень рады, что работа Стива в "Уорриорз" продолжится, - сказал генеральный менеджер "Уорриорз" Майк Данливи. - Его влияние на нашу команду огромно, оно выходит далеко за рамки чемпионских титулов и невероятных успехов на паркете. Его характер и лидерские качества, которые он демонстрирует каждый день, помогают задавать тон тому, что, как мы надеемся, будет представлять наша команда как сейчас, так и в будущем".
Керру 60 лет. Он возглавляет "Голден Стэйт" с мая 2014 года. Под его руководством команда четыре раза становилась чемпионом НБА и шесть раз выходила в финал плей-офф. Керр входит в число шести тренеров в истории лиги, которым удалось завоевать четыре чемпионских титула.
Специалисту принадлежит рекорд НБА по количеству побед за один регулярный чемпионат (73), а также рекорд клуба по числу побед в качестве главного тренера (604). В сезоне-2015/16 Керр был признан тренером года в НБА, а в 2021 году Керр вошел в список 15 величайших тренеров в истории лиги.
