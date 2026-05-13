БПЛА ВСУ атаковали село в Запорожской области - РИА Новости, 13.05.2026
12:29 13.05.2026 (обновлено: 13:00 13.05.2026)
© Фото : Балицкий Евгений/MAX Последствия атаки украинских БПЛА по селу Новоговоровка Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. ВСУ нанесли массированный удар БПЛА по селу Новогоровка Запорожской области, повреждены четыре многоквартирных дома и амбулатория, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В результате массированной атаки БПЛА противника на село Новогоровка Токмакского муниципального округа повреждения получили четыре многоквартирных дома. Также повреждено остекление амбулатории Токмакской центральной районной больницы", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, информации о пострадавших не поступало, на месте работают оперативные службы.
