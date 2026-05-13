БПЛА ВСУ атаковали село в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. ВСУ нанесли массированный удар БПЛА по селу Новогоровка Запорожской области, повреждены четыре многоквартирных дома и амбулатория, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, информации о пострадавших не поступало, на месте работают оперативные службы.