Анохин: Обновление ТЭЦ-2 улучшило теплоэнергоснабжение для 200 тысяч смолян

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Масштабная модернизация Смоленской ТЭЦ-2 позволила существенно повысить качество теплоснабжения и надежность поставок электроэнергии более чем для 200 тысяч жителей областного центра, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Анохин посетил обновленную ТЭЦ совместно с генеральным директором "Росатом Инфраструктурные решения" Ксенией Сухотиной и заместителем председателя ВЭБ.РФ Юрием Корсуном.

Проект реализован дивизионом Госкорпорации "Росатом" при поддержке ВЭБ.РФ и предусматривал комплексное обновление генерирующих мощностей. Два турбоагрегата, выработавшие свой ресурс, заменены на современные установки. Работы выполнялись в два этапа. Второй турбоагрегат мощностью 126 МВт введен в эксплуатацию и уже поставляет электроэнергию в Единую энергосистему России, первый мощностью 130 МВт был запущен в 2025 году.

В результате проведенных работ установленная электрическая мощность станции увеличилась на 15%, увеличилась и тепловая мощность.