20:10 13.05.2026
Анохин: Обновление ТЭЦ-2 улучшило теплоэнергоснабжение для 200 тысяч смолян

Губернатор Смоленской области Василий Анохин
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Масштабная модернизация Смоленской ТЭЦ-2 позволила существенно повысить качество теплоснабжения и надежность поставок электроэнергии более чем для 200 тысяч жителей областного центра, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Анохин посетил обновленную ТЭЦ совместно с генеральным директором "Росатом Инфраструктурные решения" Ксенией Сухотиной и заместителем председателя ВЭБ.РФ Юрием Корсуном.
Проект реализован дивизионом Госкорпорации "Росатом" при поддержке ВЭБ.РФ и предусматривал комплексное обновление генерирующих мощностей. Два турбоагрегата, выработавшие свой ресурс, заменены на современные установки. Работы выполнялись в два этапа. Второй турбоагрегат мощностью 126 МВт введен в эксплуатацию и уже поставляет электроэнергию в Единую энергосистему России, первый мощностью 130 МВт был запущен в 2025 году.
В результате проведенных работ установленная электрическая мощность станции увеличилась на 15%, увеличилась и тепловая мощность.
"Основное оборудование произведено на отечественных предприятиях, что соответствует задачам по импортозамещению и укреплению технологического суверенитета страны, обозначенным президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Общий объем инвестиций в проект составил свыше 8,4 миллиарда рублей", - добавил Анохин.
