Андрей Ермак: чем известен уволенный глава офиса президента Украины

МОСКВА — РИА Новости. Андрей Ермак — украинский юрист, предприниматель и политик. Он возглавлял офис президента с 2020 по 2025 год, пока не оказался в центре расследования коррупционных схем в окружении Владимира Зеленского. Подробности биографии "серого кардинала" украинской политики, его карьеры, отставки после обысков и о перспективах уголовного дела — в материале РИА Новости.

Детство и семья

Андрей Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве (Украинская ССР) в семье советской интеллигенции.

Его отец Борис Михайлович — коренной киевлянин, окончил факультет радиоэлектроники Киевского политехнического института, работал на машиностроительном заводе им. Артема, потом — в Госкомитете УССР по профтехобразованию. По этой линии попал в посольство СССР в Афганистане, где курировал создание системы профессионально-технического обучения. О матери Ермака, Марии, информации крайне мало; известно лишь, что она родом из Ленинграда. Также у Ермака есть младший брат Денис.

Образование

Ермак со второй попытки поступил в Киевский институт международных отношений имени Тараса Шевченко (КИМО). В 1995 году завершил обучение и получил степень магистра в области международного частного права.

Юридическая карьера

Еще будучи студентом Ермак устроился в основанную преподавателями его вуза юридическую фирму "Проксен". Будущий политик оказывал консультационные услуги транснациональным корпорациям, которые в 1990-х годах начинали осваивать украинский рынок.

В 1995 году Ермак получил свидетельство, дающее право на занятие адвокатской деятельностью, и стал соучредителем юридической службы "Б.Е.Р.С. и партнеры". Фирма одной из первых начала работать в сфере защиты прав в области коммерческого и финансового законодательства, охраны интеллектуальной собственности и долгое время оставалась лидером на рынке подобных услуг.

В 1997-м — учредил "Международную юридическую компанию", среди основных клиентов которой значились украинский холдинг "Интер Медиа Групп" и американские медиакомпании (Disney, Pixar и Universal).

Знакомство с Зеленским

Судьбоносная встреча состоялась, когда Ермак стал оказывать юридические услуги телеканалу "Интер", на котором работал Владимир Зеленский, а также студии "Квартал 95", основанной будущим президентом Украины.

Первые шаги в политике

В политику Ермак пришел в 2006 году. В течение трех парламентских сроков (V, VI, VII) на общественных началах работал помощником народного депутата Украины от Партии регионов, олимпийского чемпиона и трехкратного чемпиона мира по вольной борьбе Эльбруса Тадеева.

В ходе президентской кампании 2010 года был доверенным лицом кандидата в президенты Арсения Яценюка.

Путь к офису президента

В 2019 году Ермак вошел в предвыборный штаб Зеленского, но заметной роли во время президентской кампании у него не было.

21 мая 2019 года Зеленский, избранный президентом страны (полномочия истекли в 2024 году), назначил Ермака своим помощником, ответственным за международное направление.

Глава офиса президента Украины

В июне 2019 года был создан Офис президента Украины , заменивший администрацию главы государства.

В феврале 2020-го Ермак сменил на посту главы ведомства Андрея Богдана. Как руководитель офиса президента он был включен в Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Роль в формировании внешней и внутренней политики

Ермак нередко брал на себя роль, обычно отведенную министру иностранных дел на значимых переговорах, принимал участие в принятии военных решений и исполнял обязанности посредника в стратегически важных сделках по поставкам вооружений, действуя от имени Зеленского.

Работа в международных форматах и переговорах

Еще в бытность помощника президента Ермак возглавлял координационную группу Украины по обмену пленными. По словам украинской журналистки Юлии Мендель, которая с 2019 по 2021 год была пресс-секретарем Зеленского, звезда Ермака быстро взошла после того, как он спустился с трапа самолета в киевском аэропорту "Борисполь" вместе с освобожденными украинскими моряками, которые были задержаны Россией в Керченском проливе.

Представлял Киев в "нормандском формате" — группе представителей России, Украины, Германии и Франции, которая занималась урегулированием на востоке Украины. Именно "нормандская четверка" ставила свои подписи под Минскими договоренностями, которые в итоге оказались саботированы.

В марте 2025 года Зеленский назначил Ермака главой украинской делегации на переговорах по урегулированию конфликта, наделив его правом корректировать состав делегации.

В мае 2025 года Ермак участвовал в Стамбуле во встрече представителей Турции, США и Украины, предшествовавшей первому раунду возобновленных переговоров Москвы и Киева.

Влияние и отношения с Владимиром Зеленским

Образ Зеленского стал неотделим от фигуры Андрея Ермака. Его называли вторым по влиянию человеком в стране, контролирующим доступ к президенту и его повестку. Ермак присутствовал рядом с Зеленским на всех протокольных мероприятиях, оттесняя других высокопоставленных украинских чиновников.

Восхождение на политический олимп сопровождалось устранением всех, кого он считал политической угрозой, или тех, кто пытался действовать самостоятельно. Ермак вошел во всевозможные национальные советы, курирующие вопросы инвестиций, обороны, безопасности.

Ермак приобрел славу человека, который прибрал к рукам безграничную власть и подорвал систему сдержек и противовесов. Ему приписывают манипулирование судами для дискредитации соперников, затягивание антикоррупционных расследований, распространение "сливов" и слухов через соцсети.

"Его цель — централизовать вообще все в этаком постсоветском стиле руководства, который не так уж далек от самодержавия", — говорил британским СМИ бывший сотрудник президентской администрации.

Дело Тимура Миндича

Ермак оказался вовлечен в самый масштабный коррупционный скандал на Украине последних лет. 10 ноября 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины развернуло крупную спецоперацию, направленную на обнаружение коррупционных схем в энергетике. Депутат Ярослав Железняк сообщил, что обыски проводились у экс-министра энергетики Германа Галущенко, в "Энергоатоме", а также у бизнесмена Тимура Миндича, которого считают близким к Владимиру Зеленскому. Были опубликованы фотографии сумок, набитых валютой, найденных при обысках.

Незадолго до спецоперации Миндич покинул страну.

НАБУ предоставило аудиозаписи , где фигурируют трое лиц, известных под разными псевдонимами.

В расследовании упоминается и Ермак. Людей из окружения Владимира Зеленского, в том числе и Миндича, обвиняют в хищении 100 миллионов долларов.

17 ноября депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что Ермак вероятно фигурирует в деле о коррупции НАБУ под кодовым именем "Али-Баба" , образованным от его имени и отчества (АБ).

19 ноября фракция "Европейской солидарности" внесла на рассмотрение Верховной рады проект постановления с призывом об отставке Ермака. 21 ноября на встрече с фракцией "Слуга народа" Зеленский заявил, что не уволит главу своего офиса.

По данным "Украинской правды", после начала расследования Ермак поручил силовикам подготовить дело против главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко.

© Фото : СТРАНА.ua Участники акции протеста за отставку Зеленского и увольнение Ермака в Киеве, Украина © Фото : СТРАНА.ua Участники акции протеста за отставку Зеленского и увольнение Ермака в Киеве, Украина

28 ноября стало известно о проведении обысков НАБУ и САП в доме Ермака и его рабочем кабинете в рамках расследования коррупционного дела.

Отставка

В этот же день, 28 ноября, Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке, а он сам подписал соответствующий указ.

Коррупционный скандал с недвижимостью

В ноябре 2025 года украинские СМИ писали, что силовики готовят подозрение в адрес Ермака, касающееся одного их домов в жилом комплексе "Династия" в поселке Козин, пригороде Киева. Строительство комплекса ассоциируется с бывшим вице-премьером Алексеем Чернышовым, арестованным 18 ноября по обвинению в причастности к коррупционным схемам по делу Миндича.

11 мая 2026 года специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Руководитель САП Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить суд взять его под стражу с возможностью внесения залога в размере 180 миллионов гривен (4,1 миллиона долларов).

Сам Ермак, отвечая на вопрос журналиста, подъемна ли для него эта сумма заявил, что у него нет таких денег.

Экс-чиновник назвал предъявленные ему обвинения необоснованными и подчеркнул, что остается на Украине.

Другие резонансные эпизоды и официальные реакции

Украинские СМИ сообщали о связи отца Андрея Ермака, Бориса Ермака, с Рахимом Эмануиловым, российским чиновником и бизнесменом, с которым он работал в Афганистане. Критики, стремясь выявить его связи с Россией, обнаружили, что с 2001 по июнь 2018 года Ермаки были партнерами Эмануилова в ООО "Медийная группа европейского партнерства".

Помимо этого, в 2020 году появились сообщения о связи Эмануилова с одним из российских сенаторов. Согласно официальным реестрам, Андрей Ермак и Рахим Эмануилов совместно владели двумя украинскими компаниями: ЗАО "Интерпромфинанс Украина" и ООО "М.Е.П.".

В марте 2020 года депутат Верховной Рады Гео Лерос (фракция "Слуга народа") опубликовал в социальных сетях видео , на которых человек, похожий на брата Ермака, обсуждает вопросы трудоустройства на высокие государственные должности. Чиновник подтвердил подлинность видео и признал, что на нем запечатлен его брат.

В 2004 году Ермак стал одним из владельцев "Международной фармацевтической группы", которая занималась обеспечением функционирования спортивных объектов. Он утверждал, что оказывал консультационные услуги транснациональным фармакологическим корпорациям, включая Pfizer. Позже это породило слухи о том, что во время пандемии Ермак помогал западным производителям вакцин закрепиться на украинском рынке.

В связи с обысками у Ермака пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил мнение о возможном ухудшении ситуации на Украине из-за набирающего обороты коррупционного скандала.

Представители Еврокомиссии Паулы Пиньо и Гийома Мерсье отметили, что относятся к происходящему "с уважением".