Бизнесмен Амирханян не признал вину в пособничестве в убийстве Кивы

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 13 мая - РИА Новости. Бизнесмен Араик Амирханян заявил, что не признает вину в пособничестве в убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины и своего друга Ильи Кивы, передает корреспондент РИА Новости из зала Мособлсуда.

Мособлсуд в среду с участием присяжных заседателей начал рассматривать дело Амирханяна. Бизнесмену предъявлено обвинение в пособничестве (содействии) в убийстве Кивы путем предоставления информации и незаконном обороте оружия.

"Я не могу быть пособником, он бы моим товарищем, моим другом. Я помог ему после его приезда в Россию чем мог – автомобилем бронированным, мы вместе жили в одном отеле. Я не могу быть виновным в пособничестве, в деле нет доказательств того, что я общался с СБУ , тем более я нахожусь под санкциями Украины . Я не то что не желал ему смерти, я не желал ему даже иголки в палец. Вину не признаю", - заявил подсудимый.

Как рассказал присяжным и суду прокурор, "неустановленные лица из числа сотрудников специальных служб Украины", руководствуюсь личными неприязненными отношению к бывшему депутату Рады, связались с Амирханяном - знакомым Кивы и фигурантом уголовного дела о хищении средств.

Амирханян, по данным обвинения, также испытывал к Киве личную неприязнь, так как тот не желал помочь ему с освобождением от уголовной ответственности. Обвиняемый выдал сообщникам сведения о Киве, полученные в ходе личного общения - о месте его нахождения и проживания в РФ, распорядке дня, передвижениях и образе жизни. При этом бизнесмен знал, что данные будут использованы для убийства.

По словам прокурора, исполнителями являются "два неустановленных лица из числа сотрудников спецслужбы Украины". Они, пользуясь данными Амирханяна, следили за Кивой, выжидали, когда он выйдет на прогулку за территорию отеля. Исполнители убили Киву из пистолета, после чего скрылись, рассказал гособвинитель.